Estado de São Paulo tem 81 municípios em epidemia de dengue
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Dos 645 municípios do estado de São Paulo, 81 (12,5%) estão em epidemia de dengue. É o que mostra o Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde, com dados atualizados até 1º de setembro (veja a lista ao final deste texto).
A OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde consideram epidemia quando a incidência ultrapassa a marca de 300 casos por 100 mil habitantes.
Para chegar ao coeficiente de incidência, basta multiplicar por 100 mil o número de casos novos e dividir pelo total da população na área em questão.
No estado, a situação em 2026 é melhor do que a do mesmo período de 2025, quando 553 cidades enfrentavam uma epidemia de dengue. Em 2024, ano mais crítico da doença no Brasil, São Paulo tinha 590 municípios em epidemia.
Em números absolutos, até 1º de setembro de 2026 foram confirmados 58.271 casos e 41 mortes por dengue em toda o estado, bem abaixo dos números de 2025 e 2024 - 855.132 casos e 1.112 óbitos, e 2 milhões de casos e 2.129 mortes, respectivamente.
A incidência mais alta de dengue é a do município de São João do Pau D'Alho, localizado no DRS (Departamento Regional de Saúde) Presidente Prudente, no oeste do estado. A prefeitura local afirma realizar ações constantes de orientação e combate à doença.
As atividades de conscientização, prevenção e controle das arboviroses são executadas pelos municípios no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).
Com 9.805 casos confirmados de dengue, três mortes e incidência de 86,02 por 100 mil habitantes, a cidade de São Paulo não se aproxima do índice epidêmico. Cidade Tiradentes, na zona leste, é o único distrito em epidemia, com incidência de 393,1 por 100 mil habitantes.
El Niño
O El Niño pode elevar os casos de dengue no país já a partir deste mês, segundo especialistas. O Sul e o Sudeste, onde está concentrada a maioria da população brasileira, têm maior risco de surtos.
O governo de São Paulo lançou recentemente o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño. No estado, o fenômeno costuma estar associado ao aumento das temperaturas, à irregularidade das chuvas e à maior probabilidade de temporais, vendavais, alagamentos, enchentes e deslizamentos, principalmente durante a primavera e o verão.
O combo chuva e calor é o cenário favorável à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Vacinação
A vacinação contra a dengue com a Butantan-DV permanece suspensa temporariamente após casos graves de reações adversas.
Adolescentes entre 10 e 14 anos são elegíveis para a imunização com a Qdenga, da farmacêutica Takeda, em esquema de duas doses com intervalo de três meses. As vacinas estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
Municípios paulistas em epidemia de dengue (por DRS*)
DRS Araçatuba: Andradina, Araçatuba, Bento de Abreu, Birigui, Braúna, Buritama, Castilho, Glicério, Guararapes, Itapura, Lourdes, Mirandópolis, Nova Independência, Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci e Valparaíso
DRS Araraquara: Motuca
DRS Baixada Santista: Guarujá
DRS Barretos: Altair, Cajobi, Colômbia, Jaborandi
DRS Bauru: Balbinos
DRS Campinas: Atibaia e Campinas
DRS Marília: Alvinlândia, Assis, Cruzália, Florínea, Parapuã, Ribeirão do Sul, Vera Cruz
DRS Piracicaba: São Pedro
DRS Presidente Prudente: Dracena, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Junquirópolis, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Pirapozinho, Sandovalina, Santo Anastácio, São João do Pau D'Alho, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista
DRS Registro: Jacupiranga
DRS Ribeirão Preto: Pitangueiras
DRS São João da Boa Vista: Aguaí e São João da Boa Vista
DRS São José do Rio Preto: Bálsamo, Catanduva, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Palestina, Palmeira D'Oeste, Paulo de Faria, Populina, Riolândia, Rubinéia, São José do Rio Preto e Votuporanga
DRS Taubaté: Jacareí, Monteiro Lobato, Taubaté, Tremembé e Ubatuba
* Departamento Regional de Saúde