Dos 645 municípios do estado de São Paulo, 81 (12,5%) estão em epidemia de dengue. É o que mostra o Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde, com dados atualizados até 1º de setembro (veja a lista ao final deste texto).

A OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde consideram epidemia quando a incidência ultrapassa a marca de 300 casos por 100 mil habitantes.

Para chegar ao coeficiente de incidência, basta multiplicar por 100 mil o número de casos novos e dividir pelo total da população na área em questão.