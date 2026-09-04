04 de setembro de 2026
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LEGADO DE DÉCADAS

Ettore Zuim, dublador brasileiro do Batman, morre aos 66 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@dublar.br/Instagram
A Associação Brasileira de Dubladores confirmou a morte do artista nesta sexta-feira.
A Associação Brasileira de Dubladores confirmou a morte do artista nesta sexta-feira.

O ator e dublador Ettore Zuim morreu nesta sexta-feira (4), aos 66 anos. Ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas e ficou conhecido por dar voz em português a personagens e atores de produções de cinema, televisão e games.

A Associação Brasileira de Dubladores confirmou a morte do artista nesta sexta. Segundo a revista Quem, Zuim convivia desde 2023 com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP).

Entre os trabalhos de maior destaque está a dublagem de Christian Bale como Bruce Wayne/Batman na trilogia dirigida por Christopher Nolan. Segundo o IMDb, Zuim deu voz ao personagem em Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele também participou dos jogos Batman: Arkham e Injustice: God Among Us.

O dublador também emprestou a voz a Owen Wilson e participou de produções como Os Simpsons: O Filme, Samurai Champloo, Mulan, Pulp Fiction: Tempo de Violência, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, Mortal Kombat 1, Marley & Eu e Psicopata Americano.

Entre seus trabalhos mais recentes estão Avatar: Fogo e Cinzas, no papel do Dr. Norm Spellman; Assassin’s Creed Shadows, como Akechi Mitsuhide; Quero Você, como Nick; My Hero Academia, como Taneo Tokuda; e Clevatess, como Mudo.

Além da atuação, Zuim trabalhou como diretor de dublagem e participou da formação de outros profissionais do setor.

Após a confirmação da morte, o dublador Guilherme Briggs homenageou o colega e lembrou trabalhos realizados juntos. Segundo Briggs, Zuim o dirigiu em diversos projetos e lhe deu seu primeiro papel de protagonista na Herbert Richers, na série Caçador de Fortunas.

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