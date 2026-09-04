O ator e dublador Ettore Zuim morreu nesta sexta-feira (4), aos 66 anos. Ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas e ficou conhecido por dar voz em português a personagens e atores de produções de cinema, televisão e games.

A Associação Brasileira de Dubladores confirmou a morte do artista nesta sexta. Segundo a revista Quem, Zuim convivia desde 2023 com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP).

Entre os trabalhos de maior destaque está a dublagem de Christian Bale como Bruce Wayne/Batman na trilogia dirigida por Christopher Nolan. Segundo o IMDb, Zuim deu voz ao personagem em Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele também participou dos jogos Batman: Arkham e Injustice: God Among Us.