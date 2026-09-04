O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a colegas do Congresso que pode autorizar também um processo de impeachment contra o ministro André Mendonça caso a pressão pela abertura de um processo contra Alexandre de Moraes se torne insustentável.
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A estratégia de um possível “impeachment cruzado” reduziu a tensão no Senado nos últimos dias. O cenário ganhou força após Moraes pedir, na quinta-feira (3), que Edson Fachin, presidente do STF, investigasse Mendonça. Na decisão, Moraes citou indícios de crime de responsabilidade atribuídos ao colega e mencionou que Alcolumbre havia sido investigado.
Nesta sexta-feira (4), Fachin retirou o pedido do âmbito do inquérito das fake news e determinou que a PGR e Mendonça se manifestem sobre o caso em até cinco dias. Os dois inquéritos que envolvem Moraes e Mendonça passam a ser conduzidos pela Presidência do STF.
O pedido de investigação ocorreu após Mendonça retirar, na terça-feira (1º), o sigilo de um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens e contatos entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Moraes acusa Mendonça de interferir na condução das investigações, tratar de forma irregular uma possível delação e direcionar apurações por motivos “pessoais e políticos”. O ministro também citou Alcolumbre e afirmou que o relatório da PF aponta medidas tomadas por Mendonça com “flagrante perda de imparcialidade”.
Com informações da GloboNews.