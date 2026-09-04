O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a colegas do Congresso que pode autorizar também um processo de impeachment contra o ministro André Mendonça caso a pressão pela abertura de um processo contra Alexandre de Moraes se torne insustentável.

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A estratégia de um possível “impeachment cruzado” reduziu a tensão no Senado nos últimos dias. O cenário ganhou força após Moraes pedir, na quinta-feira (3), que Edson Fachin, presidente do STF, investigasse Mendonça. Na decisão, Moraes citou indícios de crime de responsabilidade atribuídos ao colega e mencionou que Alcolumbre havia sido investigado.