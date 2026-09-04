A Campanha do Agasalho 2026 da Farma Conde terminou com mais de 100 toneladas de roupas arrecadadas e distribuídas a instituições de São Paulo e Minas Gerais. A mobilização envolveu colaboradores, clientes e comunidades das regiões onde a rede está presente.

A ação foi encerrada em Mongaguá, no litoral de São Paulo, com a entrega das últimas doações à Associação Amor e Vida, uma das 13 entidades selecionadas pelas regionais da empresa para receber os itens arrecadados.

Durante o período de coleta, as lojas da Farma Conde funcionaram como pontos de arrecadação. Em seguida, as peças foram separadas, transportadas e distribuídas pelas equipes da empresa às organizações beneficiadas.

Doações chegaram a 13 entidades