A Campanha do Agasalho 2026 da Farma Conde terminou com mais de 100 toneladas de roupas arrecadadas e distribuídas a instituições de São Paulo e Minas Gerais. A mobilização envolveu colaboradores, clientes e comunidades das regiões onde a rede está presente.
A ação foi encerrada em Mongaguá, no litoral de São Paulo, com a entrega das últimas doações à Associação Amor e Vida, uma das 13 entidades selecionadas pelas regionais da empresa para receber os itens arrecadados.
Durante o período de coleta, as lojas da Farma Conde funcionaram como pontos de arrecadação. Em seguida, as peças foram separadas, transportadas e distribuídas pelas equipes da empresa às organizações beneficiadas.
Doações chegaram a 13 entidades
Neste ano, a campanha adotou um modelo descentralizado. As próprias regionais participaram da escolha de instituições e projetos sociais de suas áreas de atuação, considerando as necessidades das comunidades locais.
Ao todo, 13 entidades de diferentes municípios foram contempladas. Entre elas estão o Fundo Social de Guararema, o Fundo Social de Ubatuba, a Associação de Caridade de Pouso Alegre – Asilo Betânia da Providência, o CRAS de Sapucaí Mirim, o CRAS de Paraisópolis e uma instituição atendida em São Bernardo do Campo.
Também receberam roupas a Casa de Repouso Jardim do Éden, em Caraguatatuba; o Fundo Social de Solidariedade de Campos do Jordão; a Associação Amor e Vida, em Mongaguá; o Lar Evangélico de Amparo à Velhice, em Santos; a Esperança e Vida, em Campinas; o Lar da Irmã Celeste, em Guarulhos; e a Associação Unidos Venceremos, em Embu das Artes.
Mobilização em diferentes regiões
A arrecadação foi realizada ao longo de vários meses. Já na primeira etapa de distribuição, a campanha havia reunido dezenas de toneladas de roupas. Na sequência, caminhões e equipes da Farma Conde percorreram diferentes regiões para levar os donativos diretamente às instituições selecionadas.
Para a companhia, a mobilização também representa um modo de utilizar a presença regional da rede como apoio às comunidades.
“Mais do que alcançar a marca de 100 toneladas, o que nos emociona é saber que essas doações chegaram a pessoas e instituições que realmente precisam. É uma corrente de solidariedade que começa com quem separa uma peça em casa, passa por quem leva essa doação até uma de nossas lojas e termina no acolhimento de alguém. Cada pessoa que participou fez parte desse resultado. Esse espírito de cuidado faz parte da nossa história e é o que queremos fortalecer cada vez mais por meio do Atitude Consciente”, afirma Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da Farma Conde e presidente do programa Atitude Consciente.
Com unidades em mais de 100 cidades, a empresa utilizou a estrutura da rede para ampliar o alcance da campanha. A operação envolveu as etapas de arrecadação, separação, transporte e entrega das roupas, com participação das equipes das diferentes regionais.
A entrega em Mongaguá marcou o encerramento da edição de 2026. Com mais de 100 toneladas arrecadadas e distribuídas, a campanha integra as ações sociais do Atitude Consciente, programa da Farma Conde que reúne iniciativas voltadas às comunidades onde a empresa está presente.