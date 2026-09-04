Um passeio de bicicleta terminou em um grande susto quando uma criança percebeu que um carro descontrolado se aproximava e se jogou da bicicleta. O caso aconteceu em Garuva, no Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (1º).

A reação rápida evitou que o menino fosse atingido pelo veículo, enquanto sua bicicleta ficou completamente destruída. Apesar do impacto da situação, o menino não ficou ferido.

O motorista do carro sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Garuva. As causas da perda de controle do veículo não foram informadas.