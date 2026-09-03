Grêmio se impõe sobre o Inter e fica com última vaga nas semi
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Foi definido na noite de quinta-feira (3) o último classificado às semifinais da Copa do Brasil. A vaga foi obtida pelo Grêmio, que passou com facilidade pelo arquirrival Internacional, em Porto Alegre, fez 3 a 1 e avançou à penúltima etapa da competição.
Após um empate sem gols no jogo de ida, no Beira-Rio, um público recorde de 55.376 pagantes foi à Arena do Grêmio ver uma tranquila vitória tricolor. Carlos Vinícius, com dois gols no primeiro tempo, e Krovinovic, com um no segundo, foram decisivos. Vitinho descontou no final.
A equipe dirigida pelo português Luís Castro vai enfrentar na próxima fase o Atlético Mineiro, que também derrotou um rival, o Cruzeiro. Do outro lado da chave, o Palmeiras, que derrubou o Santos, vai encarar o Vasco, que tirou da disputa o Vitória.
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda definirá o calendário das semifinais, que têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. A ordem dos mandos de campo será decidida em sorteio na sede da confederação, no Rio de Janeiro.
Na Arena do Grêmio, os donos da casa não demoraram a estabelecer boa vantagem. Aos 14 minutos do primeiro tempo, após batida de escanteio da direita, Wallace tentou cabeceio e viu a bola ser desviada na marcação. Carlos Vinícius apareceu bem no segundo pau.
Foi também de Carlos Vinícius o segundo gol, anotado aos 22. A formação tricolor saiu jogando com bons passes, e Marlon acionou Amuzu na ponta esquerda. O belga fez o cruzamento por baixo, e o centroavante concluiu, de novo no segundo pau.
O confronto ficou praticamente definido quando Amuzu conseguiu ótima tabela com Tetê pela esquerda, aos 23 da etapa final. O ponta fez o passe para trás, e o croata Kravinovic finalizou bem de pé esquerdo.
O Internacional chegou a seu gol aos 34. Alan Patrick recebeu de Villagra na entrada da área, protegeu bem a bola e achou Vitinho com um passe pelo alto. Cara a cara com Weverton, o atacante marcou de cabeça. Mas a reação parou por aí.
As duas equipes agora voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro, competição na qual estão em situação desconfortável. O Grêmio, 15º colocado, com 28 pontos, está apenas três acima da zona de rebaixamento. O Inter, 18º, com 25, está no grupo dos últimos.
A formação colorada entrará em campo no domingo (6), quando receberá o Santos, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time tricolor entrará em campo na segunda-feira (7), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.