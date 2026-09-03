Foi definido na noite de quinta-feira (3) o último classificado às semifinais da Copa do Brasil. A vaga foi obtida pelo Grêmio, que passou com facilidade pelo arquirrival Internacional, em Porto Alegre, fez 3 a 1 e avançou à penúltima etapa da competição.

Após um empate sem gols no jogo de ida, no Beira-Rio, um público recorde de 55.376 pagantes foi à Arena do Grêmio ver uma tranquila vitória tricolor. Carlos Vinícius, com dois gols no primeiro tempo, e Krovinovic, com um no segundo, foram decisivos. Vitinho descontou no final.

A equipe dirigida pelo português Luís Castro vai enfrentar na próxima fase o Atlético Mineiro, que também derrotou um rival, o Cruzeiro. Do outro lado da chave, o Palmeiras, que derrubou o Santos, vai encarar o Vasco, que tirou da disputa o Vitória.