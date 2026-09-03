A seleção brasileira vai disputar dois amistosos internacionais em Singapura durante a Data Fifa, em novembro.

O Brasil enfrentará o Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no estádio nacional do país.

O confronto com o Japão marcará o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo 2026. Já a partida contra Singapura será o primeiro encontro entre as duas equipes.