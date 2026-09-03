Seleção brasileira fará amistosos contra Japão e Singapura
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A seleção brasileira vai disputar dois amistosos internacionais em Singapura durante a Data Fifa, em novembro.
O Brasil enfrentará o Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no estádio nacional do país.
O confronto com o Japão marcará o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo 2026. Já a partida contra Singapura será o primeiro encontro entre as duas equipes.
O Estádio Nacional de Singapura foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para 55.000 pessoas.
Segundo a CBG, a definição dos amistosos considera o calendário internacional. No período, as principais seleções europeias estarão envolvidas em compromissos oficiais da UEFA, o que restringe a disponibilidade de adversários daquele continente. Fato similar ocorre com o continente africano.
A presença do Brasil na Ásia dará sequência ao trabalho de Carlo Ancelotti na formação da equipe visando aos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.
"Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da seleção brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo. Estamos trabalhando para fortalecer nossa identidade e ampliar nossas alternativas. O objetivo é evoluir com equilíbrio, preparando o grupo para os desafios maiores que teremos pela frente", disse Ancelotti.