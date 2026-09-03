Robinho Jr. deixa Santos após 1 gol e briga com Neymar
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Robinho Jr. deixou o Santos e vai passar uma temporada emprestado ao Genoa, da Itália, país onde o pai dele foi condenado por estupro. A reportagem destaca os principais pontos da passagem dele pelo Peixe até a primeira experiência na Europa.
Robinho Jr. fez 28 jogos pelo time profissional do Santos após ser promovido no ano passado. Ele marcou um gol - em amistoso contra o União São João - e deu uma assistência.
Foram três mudanças de nome ao longo da passagem. O atacante surgiu como Juninho na base, mas passou a ser Robinho Jr. no profissional e usou o nome em homenagem ao pai. No começo de julho deste ano, ele pediu para voltar a ser chamado pelo apelido. Duas semanas depois, decidiu mudar de novo e voltou a ser citado como Robinho Jr.
Robinho Jr. se envolveu em uma polêmica com Neymar. Em maio, os dois se desentenderam durante um treino após o camisa 10 dar uma entrada mais ríspida no jovem, que chegou a acusar o companheiro de agressão. O estafe chegou a cogitar um pedido de rescisão, mas a situação foi apaziguada. Após marcar em jogo da Sul-Americana, Neymar comemorou junto com Robinho Jr. Após a partida, o jovem atacante agradeceu ao colega pelo pedido de desculpas.
Eles se envolveram em outro episódio marcante, mas sem discussão. Ainda em maio, Robinho Jr. foi chamado para entrar na partida entre Santos e Coritiba, pelo Brasileirão. O quarto árbitro levantou a placa com o número de Neymar, que estava sendo atendido fora de campo. Acontece que não era ele quem deveria sair. O jogo foi reiniciado, e a mexida foi confirmada.
Robinho Jr. foi de um pedido insistente da torcida a questionado. Quando surgiu, o atacante tinha o nome pedido pelos torcedores em praticamente todos os jogos em que estava no banco. Ao longo de 2026, a aclamação caiu diante das atuações abaixo do esperado.
Rumo ao Genoa
Robinho Jr. foi emprestado ao Genoa e terá contrato até o fim da próxima temporada europeia, entre junho e julho. O acordo tem uma opção de compra de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Há também o bônus previsto de 2 milhões de euros (em torno de R$ 12 milhões) se o jogador for convocado para seleção sub-20 ou profissional.
A transferência acontece em meio aos trâmites de Robinho Jr. para tirar o passaporte italiano. Sua mãe, Vivian Guglielmetti, já tem a nacionalidade. O documento também habilita o jogador a ser convocado para a seleção italiana.
O Genoa disputa a elite do Campeonato Italiano —foi o 16° colocado na temporada passada. Além disso, a equipe joga a Copa da Itália.