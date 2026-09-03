Robinho Jr. deixou o Santos e vai passar uma temporada emprestado ao Genoa, da Itália, país onde o pai dele foi condenado por estupro. A reportagem destaca os principais pontos da passagem dele pelo Peixe até a primeira experiência na Europa.

Robinho Jr. fez 28 jogos pelo time profissional do Santos após ser promovido no ano passado. Ele marcou um gol - em amistoso contra o União São João - e deu uma assistência.

Foram três mudanças de nome ao longo da passagem. O atacante surgiu como Juninho na base, mas passou a ser Robinho Jr. no profissional e usou o nome em homenagem ao pai. No começo de julho deste ano, ele pediu para voltar a ser chamado pelo apelido. Duas semanas depois, decidiu mudar de novo e voltou a ser citado como Robinho Jr.