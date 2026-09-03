A CBF está perto de anunciar Brasília como sede da final única da Copa do Brasil 2026.

A reportagem apurou que o Mané Garrincha consolidou o favoritismo e está em vias de ser confirmado para o confronto decisivo do dia 6 de dezembro, no encerramento da temporada do futebol brasileiro.

A candidatura de Brasília já tinha sido referendada por um ofício enviado à CBF pela governadora Celina Leão.