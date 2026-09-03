CBF encaminha final única da Copa do Brasil para Brasília
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A CBF está perto de anunciar Brasília como sede da final única da Copa do Brasil 2026.
A reportagem apurou que o Mané Garrincha consolidou o favoritismo e está em vias de ser confirmado para o confronto decisivo do dia 6 de dezembro, no encerramento da temporada do futebol brasileiro.
A candidatura de Brasília já tinha sido referendada por um ofício enviado à CBF pela governadora Celina Leão.
Mas também foi fundamental o desenho atual do mata-mata da competição. As semifinais terão paulista, carioca, mineiro e gaúcho, o que leva a CBF a buscar um caminho mais seguro para garantir a neutralidade do campo da final.
Para receber a final, o Mané Garrincha vai precisar receber o aparato do impedimento semiautomático — que passou a ser adotado a partir das quartas de final da competição.
Brasília é destino fácil para voos, tem hotéis e estrutura para receber o jogo.