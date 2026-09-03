Flamengo passa Palmeiras em chances de título no Brasileiro
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O Flamengo passou o Palmeiras nas chances de título do Campeonato Brasileiro após vencer o Mirassol, nesta quarta-feira (2), e encurtar a distância para o rival na ponta da tabela. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Flamengo chegou a 49% de probabilidade de título. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada, o Rubro-Negro foi aos 50 pontos e ficou apenas um atrás do Palmeiras, que tem 41% de chance de levantar a taça.
Athletico-PR e Fluminense são os únicos times além de Flamengo e Palmeiras que têm 1% ou mais de chances de título. O Furacão tem 7,3%, e o Tricolor das Laranjeiras está com 1,2%.
- Flamengo: 49% (era de 39,2%)
- Palmeiras: 41% (era de 48,4%)
- Athletico-PR: 7,3% (era de 9,1%)
- Fluminense: 1,2% (era de 1,5%)
- Cruzeiro: 0,6% (era de 0,8%)
- Bahia: 0,4% (era de 0,5%)
- Atlético-MG: 0,1% (era de 0,2%)
- Coritiba: 0,1% (era de 0%)
- Red Bull Bragantino: 0,1% (era de 0,1%)
Jogos em comum e 'final'
Flamengo e Palmeiras têm nove jogos em comum até o fim do Brasileiro: Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo, Chapecoense e Coritiba.
As equipes ainda terão uma "final" pela frente. Na 36ª rodada, o Palmeiras recebe o Flamengo no Nubank Parque. No primeiro turno, o time paulista fez 3 a 0 no Rubro-Negro jogando no Maracanã.
Chances de queda
A derrota no jogo atrasado contra o Flamengo colocou o Mirasol como o quarto time com mais chances de queda. Na tabela, o clube do interior paulista aparece na 16ª colocação, igualado em pontos com o Vasco - primeiro time dentro do Z4.
Chapecoense e Remo estão disparados como os maiores candidatos à queda. Internacional, Vasco, Grêmio, Vitória, Santos, São Paulo, Botafogo e Corinthians têm mais de 1% de risco.
- Chapecoense: 99% (era de 99,1%)
- Remo: 73,5% (era de 64,7%)
- Internacional: 58,1% (era de 60,2%)
- Mirassol: 49% (era de 43,4%)
- Vasco: 47,3% (era de 49,2%)
- Grêmio: 21,7% (era de 24,2%)
- Vitória: 16,2% (era de 17,8%)
- Santos: 15,5% (era de 17,7%)
- São Paulo: 7,6% (era de 8,6%)
- Botafogo: 6,9% (era de 8%)
- Corinthians: 4,5% (era de 5,2%)
- Bragantino: 0,5% (era de 0,6%)
- Coritiba: 0,1% (era de 1,1%)
- Atlético-MG: 0,1% (era de 0,1%)
Tabela do Brasileiro
- Palmeiras - 52 pontos
- Flamengo - 51 pontos
- Athletico - 45 pontos
- Fluminense - 42 pontos
- Bahia - 40 pontos
- Cruzeiro - 39 pontos
- Coritiba - 37 pontos
- Atlético-MG - 36 pontos*
- Bragantino - 35 pontos*
- Corinthians - 32 pontos
- São Paulo - 30 pontos*
- Botafogo - 30 pontos*
- Vitória - 29 pontos
- Santos - 29 pontos*
- Grêmio - 28 pontos*
- Mirassol - 25 pontos
- Vasco - 25 pontos*
- Internacional - 25 pontos
- Remo - 23 pontos
- Chapecoense - 14 pontos*
*equipes têm um jogo a menos