04 de setembro de 2026
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FUTEBOL

Flamengo passa Palmeiras em chances de título no Brasileiro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Gilvan de Souza/CRF
Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, na quarta-feira
Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, na quarta-feira

O Flamengo passou o Palmeiras nas chances de título do Campeonato Brasileiro após vencer o Mirassol, nesta quarta-feira (2), e encurtar a distância para o rival na ponta da tabela. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo chegou a 49% de probabilidade de título. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada, o Rubro-Negro foi aos 50 pontos e ficou apenas um atrás do Palmeiras, que tem 41% de chance de levantar a taça.

Athletico-PR e Fluminense são os únicos times além de Flamengo e Palmeiras que têm 1% ou mais de chances de título. O Furacão tem 7,3%, e o Tricolor das Laranjeiras está com 1,2%.

  1. Flamengo: 49% (era de 39,2%)
  2. Palmeiras: 41% (era de 48,4%)
  3. Athletico-PR: 7,3% (era de 9,1%)
  4. Fluminense: 1,2% (era de 1,5%)
  5. Cruzeiro: 0,6% (era de 0,8%)
  6. Bahia: 0,4% (era de 0,5%)
  7. Atlético-MG: 0,1% (era de 0,2%)
  8. Coritiba: 0,1% (era de 0%)
  9. Red Bull Bragantino: 0,1% (era de 0,1%)

Jogos em comum e 'final'

Flamengo e Palmeiras têm nove jogos em comum até o fim do Brasileiro: Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo, Chapecoense e Coritiba.

As equipes ainda terão uma "final" pela frente. Na 36ª rodada, o Palmeiras recebe o Flamengo no Nubank Parque. No primeiro turno, o time paulista fez 3 a 0 no Rubro-Negro jogando no Maracanã.

Chances de queda

A derrota no jogo atrasado contra o Flamengo colocou o Mirasol como o quarto time com mais chances de queda. Na tabela, o clube do interior paulista aparece na 16ª colocação, igualado em pontos com o Vasco - primeiro time dentro do Z4.

Chapecoense e Remo estão disparados como os maiores candidatos à queda. Internacional, Vasco, Grêmio, Vitória, Santos, São Paulo, Botafogo e Corinthians têm mais de 1% de risco.

  1. Chapecoense: 99% (era de 99,1%)
  2. Remo: 73,5% (era de 64,7%)
  3. Internacional: 58,1% (era de 60,2%)
  4. Mirassol: 49% (era de 43,4%)
  5. Vasco: 47,3% (era de 49,2%)
  6. Grêmio: 21,7% (era de 24,2%)
  7. Vitória: 16,2% (era de 17,8%)
  8. Santos: 15,5% (era de 17,7%)
  9. São Paulo: 7,6% (era de 8,6%)
  10. Botafogo: 6,9% (era de 8%)
  11. Corinthians: 4,5% (era de 5,2%)
  12. Bragantino: 0,5% (era de 0,6%)
  13. Coritiba: 0,1% (era de 1,1%)
  14. Atlético-MG: 0,1% (era de 0,1%)

Tabela do Brasileiro

  1. Palmeiras - 52 pontos
  2. Flamengo - 51 pontos
  3. Athletico - 45 pontos
  4. Fluminense - 42 pontos
  5. Bahia - 40 pontos
  6. Cruzeiro - 39 pontos
  7. Coritiba - 37 pontos
  8. Atlético-MG - 36 pontos*
  9. Bragantino - 35 pontos*
  10. Corinthians - 32 pontos
  11. São Paulo - 30 pontos*
  12. Botafogo - 30 pontos*
  13. Vitória - 29 pontos
  14. Santos - 29 pontos*
  15. Grêmio - 28 pontos*
  16. Mirassol - 25 pontos
  17. Vasco - 25 pontos*
  18. Internacional - 25 pontos
  19. Remo - 23 pontos
  20. Chapecoense - 14 pontos*

*equipes têm um jogo a menos

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