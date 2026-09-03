O Flamengo passou o Palmeiras nas chances de título do Campeonato Brasileiro após vencer o Mirassol, nesta quarta-feira (2), e encurtar a distância para o rival na ponta da tabela. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo chegou a 49% de probabilidade de título. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada, o Rubro-Negro foi aos 50 pontos e ficou apenas um atrás do Palmeiras, que tem 41% de chance de levantar a taça.

Athletico-PR e Fluminense são os únicos times além de Flamengo e Palmeiras que têm 1% ou mais de chances de título. O Furacão tem 7,3%, e o Tricolor das Laranjeiras está com 1,2%.

Flamengo: 49% (era de 39,2%) Palmeiras: 41% (era de 48,4%) Athletico-PR: 7,3% (era de 9,1%) Fluminense: 1,2% (era de 1,5%) Cruzeiro: 0,6% (era de 0,8%) Bahia: 0,4% (era de 0,5%) Atlético-MG: 0,1% (era de 0,2%) Coritiba: 0,1% (era de 0%) Red Bull Bragantino: 0,1% (era de 0,1%)

Jogos em comum e 'final'