O mercado da bola mundial movimentou US$ 9,89 bilhões (R$ 50,4 bilhões) somente na janela de transferência depois da Copa do Mundo, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (3) pela Fifa.

O número é um novo recorde na história do futebol mundial, sendo 1,5% maior do que no mesmo período de 2025.

Este montante foi movimentado com a negociação de 11.968 jogadores (há ainda 607 transferências que estão para serem concretizadas).