Adolescente capota Audi, atinge carros e fica gravemente ferido
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Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após fazer um Audi capotar na tarde desta quarta-feira (2), na avenida Nova Independência, no Brooklin, zona sul de São Paulo. O carro atingiu outros dois veículos e derrubou parte do muro de uma oficina.
Motorista do Audi, o adolescente ficou preso às ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade dos ferimentos, o helicóptero Águia 24 foi acionado e levou o jovem ao Hospital Albert Einstein.
Passageiro, um jovem de 22 anos estava fora do veículo quando as equipes chegaram. Ele foi atendido na UPA Santo Amaro. O motorista do VW T-Cross atingido pelo Audi, de 39 anos, não se feriu.
Conforme o boletim de ocorrência, o passageiro contou aos policiais que foi convidado pelo adolescente para dar uma volta e conhecer o carro. Durante o trajeto, o jovem tentou desviar de outro veículo e bateu.
O pai do adolescente acompanhou o socorro. O registro policial não informa se ele sabia que o filho, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), dirigia o Audi. A perícia foi acionada para analisar o local e os veículos envolvidos.
Caso foi registrado no 27º DP (dr. Ignácio Francisco) como ato infracional de dirigir sem habilitação e colisão.