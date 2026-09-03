Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após fazer um Audi capotar na tarde desta quarta-feira (2), na avenida Nova Independência, no Brooklin, zona sul de São Paulo. O carro atingiu outros dois veículos e derrubou parte do muro de uma oficina.

Motorista do Audi, o adolescente ficou preso às ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Devido à gravidade dos ferimentos, o helicóptero Águia 24 foi acionado e levou o jovem ao Hospital Albert Einstein.

Passageiro, um jovem de 22 anos estava fora do veículo quando as equipes chegaram. Ele foi atendido na UPA Santo Amaro. O motorista do VW T-Cross atingido pelo Audi, de 39 anos, não se feriu.