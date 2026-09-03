Neymar usou suas redes sociais nesta quinta-feira (3) para fazer críticas ao gramado da Vila Belmiro, um dia após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras que eliminou o Santos da Copa do Brasil. O camisa 10 deixou o jogo machucado ao final do primeiro tempo.

"Queria dar os parabéns ao responsável pelo campo da Vila Belmiro", afirmou Neymar, de forma irônica, em seu Instagram. "Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram uma descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável", escreveu.

Durante a partida, Neymar começou a sentir dores na coxa direita e sinalizou para o banco de reservas. O atacante acabou substituído no vestiário, antes do reinício da partida, dando lugar a Rony. Ele disse que fará exames, que devem apontar a gravidade da lesão.