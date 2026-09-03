'Pior gramado que a Vila já teve', diz Neymar após eliminação
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Neymar usou suas redes sociais nesta quinta-feira (3) para fazer críticas ao gramado da Vila Belmiro, um dia após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras que eliminou o Santos da Copa do Brasil. O camisa 10 deixou o jogo machucado ao final do primeiro tempo.
"Queria dar os parabéns ao responsável pelo campo da Vila Belmiro", afirmou Neymar, de forma irônica, em seu Instagram. "Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram uma descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável", escreveu.
Durante a partida, Neymar começou a sentir dores na coxa direita e sinalizou para o banco de reservas. O atacante acabou substituído no vestiário, antes do reinício da partida, dando lugar a Rony. Ele disse que fará exames, que devem apontar a gravidade da lesão.
"Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo", postou o camisa 10. Ele reclamou que, por causa do campo "desregular", os jogadores tiveram que fazer "mais força para arranques e freadas".
Apesar do empate sem gols e o fim da participação na Copa do Brasil, o camisa 10 elogiou o desempenho da equipe. "Fizemos um dos nossos melhores primeiros tempos, mas não conseguimos a classificação, faz parte."
O Santos volta a campo neste domingo, às 16h, contra o Internacional, em Porto Alegre. O time paulista tem 29 pontos e está em 14º (a duas posições da zona de rebaixamento). Já os gaúchos estão em 18º, no Z4, com 25 pontos. A partida, portanto, é uma disputa direta na luta contra a queda para a Série B.
Procurado, o Santos afirmou que não deverá se manifestar sobre assunto. Também acionada, a World Sports, empresa responsável pelo gramado da Vila e ainda não se posicionou sobre as críticas.