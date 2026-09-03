03 de setembro de 2026
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CASO MASTER

Lula diz que todos devem ser investigados e cobra PGR e STF

Por Mariana Brasil e Anna Júlia Lopes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lula gravou o vídeo em seu gabinete no Palácio do Planalto, em declaração institucional
Lula gravou o vídeo em seu gabinete no Palácio do Planalto, em declaração institucional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta quinta-feira (3) o STF (Supremo Tribunal Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) pela resolução da investigação sobre o Banco Master. O petista disse ainda que todos que estão sob suspeita devem ser investigados.

"Nossa democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos. Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República liderem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações", disse o petista.

Foi a primeira manifestação pública do presidente sobre o assunto após a divulgação de um relatório da Polícia Federal que mostra uma troca de mensagem do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, com um interlocutor identificado como o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Lula disse ainda que chegou a hora de pessoas que atuam na vida pública honrem seus deveres e coloquem o compromisso público à frente de seus interesses pessoais. "Fica claro que o nosso sistema político e judiciário precisa de reformas profundas. É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém", concluiu.

O presidente gravou o vídeo em seu gabinete no Palácio do Planalto, em declaração institucional. O material foi distribuído como conteúdo de governo nesta quinta-feira (3).

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