Nem o frio e chuva previstos para o fim de semana prolongado devem manter as pessoas em casa neste feriado de 7 de setembro. A expectativa é de congestionamentos nas principais rodovias do estado de São Paulo a partir do fim da tarde desta sexta-feira (4).

Somente nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Raposo Tavares-Castelo Branco são esperados cerca de 4,3 milhões de veículos, segundo estimativa da Artesp. Essas estradas estão entre os maiores corredores de ligação entre a capital paulista e o interior de São Paulo.

Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, acessos à Baixada Santista, a concessionária Ecovias Imigrantes estima que 330 mil veículos desçam para o litoral.