Rodovias de SP devem ter tráfego intenso já a partir desta sexta
| Tempo de leitura: 3 min
Nem o frio e chuva previstos para o fim de semana prolongado devem manter as pessoas em casa neste feriado de 7 de setembro. A expectativa é de congestionamentos nas principais rodovias do estado de São Paulo a partir do fim da tarde desta sexta-feira (4).
Somente nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Raposo Tavares-Castelo Branco são esperados cerca de 4,3 milhões de veículos, segundo estimativa da Artesp. Essas estradas estão entre os maiores corredores de ligação entre a capital paulista e o interior de São Paulo.
Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, acessos à Baixada Santista, a concessionária Ecovias Imigrantes estima que 330 mil veículos desçam para o litoral.
Na saída para a baixada, o movimento deve começar a partir das 10h desta sexta e deve crescer progressivametne até o início da madrugada de sábado (5).
No sábado, a concentração de veículos deve ocorrer principalmente entre 6h e 21h, afirma a concessionária.
Conforme a demanda, poderá ser implantada a operação descida (7 x 3), com as pistas norte e sul da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes destinadas ao tráfego em direção à Baixada Santista. A subida será realizada exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.
No retorno à capital, a maior movimentação é esperada na segunda-feira (7), das 10h à meia-noite, com possibilidade de se ter trânsito pesado do fim da tarde até o começo da madrugada de terça (8).
Poderá ser implantada a operação subida (2 x 8), com as pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta destinadas ao tráfego em direção à capital. A descida ficará restrita à pista sul da Anchieta.
Também estão previstas operações especiais nas rodovias SP-055, que margeia praticamente todo o litoral paulista, e SP-098, a Mogi-Bertioga, que liga Mogi das Cruzes a Bertioga, na Baixada Santista.
Na rodovia dos Tamoios, caminho para o litoral norte do estado, devem passar cerca de 160 mil veículos.
Na Rio-Santos, a previsão é que 235 mil veículos circulem pelos 270 km do trecho federal da rodovia litorânea durante o feriado.
A estrada é um dos principais acessos a destinos turísticos como Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, além de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e outras cidades da Costa Verde do Rio de Janeiro.
Segundo a Artesp, agência reguladora responsável pelas estradas paulistas sob concessão privada, para reduzir impactos no trânsito, obras de conservação e rotina, além da circulação de cargas excepcionais, serão restringidas conforme o volume de tráfego, especialmente nos dias e horários de maior movimentação.
O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que cuida das rodovias paulistas sob gestão pública, vai mobilizar 1.400 agentes devido ao grande fluxo de veículos.
Nas vias de acesso ao litoral e regiões serranas, o efetivo será de 357 pessoas e 86 veículos, posicionados nos trechos de maior movimento.
No caso de estrada federal, cerca de 1,5 milhão de veículos devem passar pela Presidente Dutra, rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro.
Melhores horários para viajar
- Sexta-feira (4) - da 0h às 14h e das 22h à 0h;
- Sábado (5) - da 0h às 6h e das 22h à 0h;
- Domingo (6) - da 0h às 7h e das 21h à 0h;
- Segunda-feira (7) da 0h às 7h e das 22h à 0h.