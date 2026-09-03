Um novo documento anexado ao processo de investigação da morte da soldado Gisele Alves Santana, 32, afirma que elementos identificados no apartamento em que ela foi encontrada baleada na cabeça, em 18 de fevereiro, afastam a hipótese de suicídio.

A informação consta no laudo complementar de 15 páginas a que a reportagem teve acesso e produzido pelo Núcleo de Perícias em Crimes Contra Pessoa, do Instituto de Criminalística, elaborado a pedido da defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 54, preso sob suspeita de feminicídio.

Ele, que pediu aposentadoria após o caso, é acusado de assassinar a esposa e simular um suicídio. O oficial nega o crime.