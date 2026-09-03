O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu nesta quinta-feira (3) a demissão do delegado da Polícia Civil Carlos Alberto da Cunha, conhecido como Delegado da Cunha.

A decisão saiu às 15h43 desta quinta, horas após a exoneração do delegado ter sido publicada no "Diário Oficial" do estado. A demissão, segundo a portaria, se deu a bem do serviço público.

Da Cunha tentava barrar uma possível exclusão dos quadros da Polícia Civil desde 31 de agosto, quando entrou com o pedido na Justiça. O TJ negou suspender a demissão em um primeiro momento, mas reconsiderou a decisão nesta quinta-feira.