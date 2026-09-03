Empresário de repasses a 'Dark Horse' fala em malas de dinheiro
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A delação premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, diz que o empresário era um dos responsáveis por fazer remessas financeiras e conseguir dinheiro vivo para Daniel Vorcaro, do Banco Master. Esse dinheiro muitas vezes era entregue em malas, devido ao seu volume.
Entre as remessas feitas por Mineiro estão recursos destinados ao fundo dos Estados Unidos usado para financiar "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Esse fundo, chamado Havengate Development Fund, é administrado por Paulo Calixto, advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. As autoridades suspeitam que parte pode ter sido destinada a Eduardo.
Procurada, a defesa de Antônio Carlos Freixo Júnior não se manifestou. A de Daniel Vorcaro disse que não teve acesso à proposta e que desconhece o tema.
Pessoas com conhecimento da colaboração afirmaram à reportagem que Mineiro se apresenta no material como um operador financeiro de Vorcaro.
Dono de uma série de empresas, ele tinha uma relação antiga com Vorcaro e participava conjuntamente de negócios do ex-banqueiro. Em determinado momento, relatou o empresário às autoridades, Vorcaro passou a solicitar que ele fizesse operações "não ortodoxas", como remessas sem lastro e obtenção de dinheiro vivo.
Como é de difícil rastreamento pelas autoridades, muitas vezes o dinheiro em espécie pode ser usado para atividades irregulares.
Vorcaro transferia para as empresas do Mineiro bens ou dinheiro e o empresário procurava outros operadores que conseguissem disponibilizar dinheiro vivo. Essas pessoas cobravam 4% e entregavam as notas. Mineiro, então, colocava as notas em mala e entregava ao ex-banqueiro.
O empresário relatou que não sabia a destinação final que o ex-banqueiro dava a esse dinheiro. Pessoas com conhecimento do material afirmam que ele não sabe se os recursos enviados para os EUA financiaram Eduardo Bolsonaro ou outro aliado de Jair Bolsonaro.
A investigação da Polícia Federal sobre o caso já apontava que a empresa de Mineiro que fez a remessa ao Havengate, a Entre Investimentos e Participações, funcionava como um braço operacional de Vorcaro, ajudando no repasse de recursos definidos pelo banqueiro.
Essa colaboração é vista como um caminho para em quais momentos Daniel Vorcaro precisou de dinheiro vivo para cometer supostas atividades ilícitas ou quando foram feitos esses pagamentos.
A delação do Mineiro foi fechada com a PGR (Procuradoria-Geral da República) em agosto, foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.
O acordo foi enviado ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), para validação. O ministro ainda não decidiu sobre o caso.
Essa é a segunda delação fechada no caso do Banco Master pela PGR. A primeira foi com o ex-dono da gestora de fundos Reag, o empresário João Carlos Mansur. O material também foi encaminhado a Mendonça.