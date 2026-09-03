O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República com 38% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 8%, após crescer seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

A diferença entre Lula e Flávio é de cinco pontos percentuais. Há duas semanas, o petista aparecia com 39%, enquanto o candidato do PL tinha os mesmos 33%. Cury, por sua vez, tinha 2%.

Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 3% dos entrevistados estão indecisos.