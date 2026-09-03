O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República com 38% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 8%, após crescer seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.
A diferença entre Lula e Flávio é de cinco pontos percentuais. Há duas semanas, o petista aparecia com 39%, enquanto o candidato do PL tinha os mesmos 33%. Cury, por sua vez, tinha 2%.
Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 3% dos entrevistados estão indecisos.
O levantamento é o primeiro do Datafolha realizado após o início dos debates presidenciais e da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Em comparação com maio, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro caiu pela metade.
Lula e Flávio empatam tecnicamente no segundo turno
A disputa fica mais apertada nas simulações de segundo turno. Em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% das intenções de voto e o senador, 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.
Na pesquisa anterior, realizada há duas semanas, Lula tinha 47% contra 43% de Flávio Bolsonaro.
O Datafolha também testou Lula contra outros candidatos. O presidente aparece com 46% contra 41% de Ronaldo Caiado. No levantamento anterior, o resultado era de 47% a 40%.
Contra Romeu Zema, Lula tem 48% e o candidato do Novo, 39%. Há duas semanas, eram 48% a 38%. Em uma disputa com Renan Santos, o petista registra 47%, ante 38% do candidato do Missão. Na rodada anterior, o placar era de 47% a 37%.
Flávio e Lula lideram rejeição
Os dois primeiros colocados nas intenções de voto também apresentam os maiores índices de rejeição. Segundo o Datafolha, 47% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro, enquanto 45% dizem o mesmo sobre Lula. Considerando a margem de erro, os índices estão tecnicamente empatados.
Há duas semanas, a rejeição de Flávio era de 46%, enquanto a de Lula já estava em 45%.
Romeu Zema tem rejeição de 16%, seguido por Renan Santos, com 15%, e Ronaldo Caiado, com 13%. Augusto Cury registra 9%, mesmo percentual de Samara Martins e Rui Costa Pimenta.
Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC) têm rejeição de 8% cada. Hertz Dias (PSTU) aparece com 7%, e Wilson Grassi (Democrata), com 6%.
Entre os entrevistados, 1% afirma rejeitar todos os candidatos ou não votar em nenhum deles. Outro 1% diz que votaria em qualquer candidato ou que não rejeita nenhum dos nomes apresentados. Os que não souberam responder representam 3%.
Governo Lula tem 42% de avaliação negativa
O Datafolha também mediu a avaliação do governo federal. Para 42% dos entrevistados, a gestão Lula é ruim ou péssima. Outros 31% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 25% o classificam como regular.
Na rodada anterior, realizada há duas semanas, 41% consideravam o governo ruim ou péssimo. No fim de julho, eram 38%. A avaliação ótima ou boa passou de 32% para 33% e agora está em 31%. A parcela que considera a administração regular havia passado de 28% para 25% e permaneceu em 25%.
Quando a pergunta é sobre a aprovação do trabalho pessoal do presidente, 51% desaprovam Lula e 45% aprovam. Na pesquisa anterior, havia empate técnico, com 50% de desaprovação e 48% de aprovação.
Pesquisa ouviu 2 mil eleitores
O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores com mais de 16 anos em 125 cidades na terça-feira, 1º, e na quarta-feira, 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03669/2026.
Pesquisas eleitorais representam um retrato das opiniões manifestadas pelos entrevistados no período em que o levantamento foi realizado e não constituem uma previsão do resultado das urnas.