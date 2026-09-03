O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que uma eventual delação premiada envolveria pessoas ligadas ao atual governo. Entre os nomes citados está o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

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A declaração foi dada na semana passada a um juiz auxiliar do gabinete de Mendonça. O conteúdo da oitiva foi divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmado pelo SBT News.