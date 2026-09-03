A reportagem procurou, na manhã desta quinta-feira (3), a defesa de Vorcaro e a assessoria de imprensa do parlamentar, por meio de seus contatos oficiais, mas não teve resposta. Faria não foi localizado —ao ICL, ele negou irregularidades.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que Daniel Vorcaro, do Banco Master, ajudasse seu ex-assessor de gabinete, Thiago Faria, e seu advogado a liberar "um ativo de minério", segundo coluna da jornalista Juliana Dal Piva no ICL Notícias.

O áudio obtido pelo ICL foi enviado em 30 de março de 2025, um domingo. Nele, o parlamentar chama o ex-banqueiro de "Dani" e afirma que gostaria de ter mais proximidade com Vorcaro, que respondeu com um áudio de visualização única. Na sequência, Nikolas agradece e envia o contato de Thiago Faria, e Vorcaro encerra afirmando: "Amém irmão. Estamos na guerra juntos".

No dia seguinte, o deputado avisa a Vorcaro que Faria estaria à disposição em Brasília. O conjunto de mensagens não revela se o ex-banqueiro atendeu ao pedido do ex-assessor de Nikolas. Ainda na mensagem de voz, o parlamentar pede desculpas por publicações em que ciriticou um evento financiado pelo Banco Master em Londres.

"Troquei ideia lá com o pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: ‘Pastor, eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’, mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão."