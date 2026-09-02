Senadores da oposição ampliaram as cobranças pelo impeachment de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após novas informações sobre a relação do ministro com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. Apesar da pressão, parlamentares reconhecem que o processo enfrenta falta de votos e, principalmente, a resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

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Segundo aliados de Alcolumbre ouvidos reservadamente, as novas revelações não alteraram a posição do senador. Um deles avaliou que a possibilidade de Alcolumbre iniciar um processo de impeachment continua em zero e que qualquer movimentação sobre o tema no Senado deve ocorrer somente depois das eleições.