Feriado de 7 de Setembro deve ser frio e chuvoso em SP
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O feriado da Independência do Brasil, comemorado na próxima segunda-feira, 7 de setembro, deve ser muito frio e chuvoso na região metropolitana de São Paulo, no litoral e no Vale do Paraíba, prevê a Climatempo.
No restante do estado, as temperaturas devem estar mais baixas, mas o Sol vai aparecer mais, deixando o clima ameno, principalmente, nas regiões norte e noroeste.
Nestas quinta (3) e sexta-feira (4), o tempo ainda deve ser aberto, com temperaturas próximas dos 30°C em várias regiões. Mas as instabilidades que serão trazidas por uma frente fria no sábado (5) devem provocar pancadas de chuva generalizadas, o que provocará a queda das temperaturas com uma massa de ar de origem polar que virá na sequência.
Quinta-feira (3)
Na cidade de São Paulo, a quinta deve começar com temperatura mínima de 12°C. Em seguida, o Sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros sobem gradualmente à tarde até a máxima de 26°C. Não há previsão de chuva.
No interior, o predomínio deve ser de tempo seco e sol. As temperaturas sobem, com máximas podendo alcançar 27°C em Campinas e 29°C em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba. A umidade relativa do ar diminui, podendo ficar próxima a 30% em algumas cidades.
No litoral e no Vale do Paraíba, o clima também deve ficar aberto, mas sem tanta elevação das temperaturas. Em Santos, a máxima pode chegar aos 23°C e, em São José dos Campos, a 25°C.
Sexta-feira (4)
O tempo segue estável com sol e muitas nuvens de manhã na região metropolitana da capital. O céu também deve ficar nublado à tarde e à noite, quando podem ocorrer pancadas isoladas. As temperaturas devem variar de 16°C a 27°C.
No interior, o calor aumenta e vai predominar o tempo seco e o Sol. As temperaturas sobem, com máximas podendo alcançar 29°C em Campinas, 30°C em Bauru e 34°C em Araçatuba. A umidade relativa do ar diminui para uma taxa próxima ou abaixo de 30% em algumas cidades.
No litoral e no Vale do Paraíba, o tempo segue firme e com sol. Os termômetros também devem alcançar 28°C em Santos e 30°C em São José dos Campos.
Sábado (5)
A frente fria chega a São Paulo e começa a provocar chuva já na madrugada do sábado. A previsão é que o Sol apareça entre nuvens em alguns momentos, mas a tendência é que chova durante o dia e a noite, com chance de temporais localizados. As temperaturas devem se manter entre 15°C e 21°C na capital.
No interior, a chuva começa pelo oeste, sul e leste ainda na madrugada ou de manhã, mantendo-se em vários períodos do dia e da noite. As temperaturas devem cair em relação ao dia anterior.
O litoral e o Vale do Paraíba devem ser as regiões mais afetadas pela frente fria. Assim, devem ter chuva volumosa e queda de temperatura, com a máxima na casa dos 20°C.
Domingo (6)
O dia será bastante instável com risco de chuva forte em todo o estado de São Paulo e queda acentuada das temperaturas. Na Grande São Paulo, a máxima não deve superar os 16°C e a mínima fica em 11°C.
As temperaturas também cairão bastante no interior. Enquanto o sul e o leste permanecem com chuva, o centro-oeste e o norte do estado voltam a ter predomínio de sol, com condições mais estáveis, mas as máximas não devem superar os 24°C.
Assim como no dia anterior, o litoral e o Vale do Paraíba devem continuar com tempo fechado e chuvoso no domingo, com máximas abaixo dos 20°C.
Segunda-feira (7)
Já no feriado de 7 de Setembro, não há previsão de chuva na região metropolitana da capital. O céu deve ter sol entre muitas nuvens, mas com muito frio, devido à massa de ar polar. Os termômetros podem marcar mínima de 10°C e máxima de apenas 12°C.
No interior, há previsão de precipitação no sul, leste e norte. Já o centro-oeste volta a ter predomínio de sol, com condições mais estáveis. O frio também deve atingir os municípios dessas regiões, com máxima de 16°C em Campinas e Sorocaba, 21°C em Ribeirão Preto e 20°C em Presidente Prudente.
Também deve chover no litoral, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, com pancadas isoladas. As máximas nesse dia devem ser de 16°C em Santos, 13°C em Ubatuba e 15°C em São José dos Campos.