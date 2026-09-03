O feriado da Independência do Brasil, comemorado na próxima segunda-feira, 7 de setembro, deve ser muito frio e chuvoso na região metropolitana de São Paulo, no litoral e no Vale do Paraíba, prevê a Climatempo.

No restante do estado, as temperaturas devem estar mais baixas, mas o Sol vai aparecer mais, deixando o clima ameno, principalmente, nas regiões norte e noroeste.

Nestas quinta (3) e sexta-feira (4), o tempo ainda deve ser aberto, com temperaturas próximas dos 30°C em várias regiões. Mas as instabilidades que serão trazidas por uma frente fria no sábado (5) devem provocar pancadas de chuva generalizadas, o que provocará a queda das temperaturas com uma massa de ar de origem polar que virá na sequência.

Quinta-feira (3)