Thalison Israel Figueredo Lopes, de um ano e 11 meses, morreu nessa segunda-feira (31), dentro de um balde com água em Acari, no Rio Grande do Norte.
Segundo a Polícia Civil, a mãe encontrou a criança no recipiente e a levou inconsciente para uma unidade de saúde por volta das 9h. A equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação, mas o bebê morreu no local.
O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde exames devem esclarecer a causa da morte.
A casa foi isolada pela Polícia Civil e passará por perícia. O balde também será analisado. Segundo a polícia, o objeto tem capacidade para cerca de 20 litros, informação que ainda será verificada pelos peritos.
A investigação busca esclarecer como a criança entrou no balde e as circunstâncias que antecederam a morte.
Com informações do Metrópoles.