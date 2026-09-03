Noad apreende adolescente que torturou mais de 200 gatos em lives
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Um adolescente de 15 anos foi apreendido nessa quarta-feira (2) sob suspeita de torturar mais de 200 filhotes de gatos durante transmissões ao vivo em plataformas digitais.
A apreensão ocorreu após seis meses de monitoramento do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O suspeito foi localizado em São Luís (MA), onde a Polícia Civil do estado cumpriu mandados de busca e apreensão e de internação expedidos pela Justiça. Durante a ação, os policiais apreenderam um celular.
A investigação foi conduzida em conjunto com a Polícia Federal.
A delegada Lisandrea Salvariego, coordenadora do Noad, afirmou que o adolescente chegava a maltratar de cinco a seis animais por madrugada. Além dos maus-tratos contra animais, ele é investigado por induzir vítimas à automutilação.
A SSP (Secretaria de Segurança Publica) contou que durante a investigação, a delegada também passou a receber ameaças do jovem.
O adolescente será encaminhado para São Paulo, onde deverá cumprir a medida de internação determinada pela Justiça.
O caso é registrado em meio ao aumento de ocorrências relacionadas ao zoosadismo em ambientes virtuais. Dados do Noad apontam crescimento de 200% nos casos desse tipo entre 2025 e 2026.
Desde a criação do núcleo, em novembro de 2024, cerca de 1,2 mil animais foram salvos durante ações de investigação e prevenção. Entre eles estão cães, gatos e porquinhos-da-índia, a maioria filhotes. O trabalho também resultou no resgate de 411 vítimas de estupros, automutilação e instigação ao suicídio em plataformas digitais.
Em 5 de agosto, um homem de 21 anos foi preso no Rio de Janeiro por divulgar imagens de maus-tratos contra gatos com extrema crueldade.
A ação do Noad contou com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos.
Além da investigação por maus-tratos contra animais, o homem foi preso em flagrante após policiais encontrarem conteúdo de pornografia infantil armazenado no celular durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.
A polícia aponta que o suspeito que não teve o nome divulgado, utilizava um perfil com identidade falsa em plataformas virtuais para conquistar a confiança de usuários e ampliar sua rede de contatos.
Em março, o Noad também identificou um homem suspeito de matar e maltratar mais de cem animais durante transmissões ao vivo em uma plataforma digital. A Polícia Civil cumpriu a prisão temporária em Fortaleza (CE) com apoio da polícia local.