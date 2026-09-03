Um adolescente de 15 anos foi apreendido nessa quarta-feira (2) sob suspeita de torturar mais de 200 filhotes de gatos durante transmissões ao vivo em plataformas digitais.

A apreensão ocorreu após seis meses de monitoramento do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O suspeito foi localizado em São Luís (MA), onde a Polícia Civil do estado cumpriu mandados de busca e apreensão e de internação expedidos pela Justiça. Durante a ação, os policiais apreenderam um celular.