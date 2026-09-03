A suspensão das importações de carne bovina e outros produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia começa nesta quinta-feira (3), mas a medida não deve reduzir os preços da carne no mercado brasileiro. Segundo o analista Fernando Enrique Iglesias, da Safras & Mercado, ouvido pelo G1, a participação europeia nas exportações brasileiras é pequena para provocar uma queda nos valores.

Em 2025, a União Europeia respondeu por 3,7% do volume e 5,8% do valor das exportações brasileiras de carne bovina. O bloco compra principalmente cortes de maior valor, como filé mignon, contrafilé, alcatra e coxão mole.

A tendência apontada pelo analista é de alta dos preços até o fim do ano. O cenário combina a menor disponibilidade de bois para abate com a retomada dos embarques para a China. A redução das exportações brasileiras para o mercado chinês em julho e agosto deve ser temporária, com a previsão de aumento dos abates destinados à China a partir de outubro.