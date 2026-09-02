O encontro foi realizado por volta de meio dia e contou com representantes da ONG Re:wild, que atua na conservação ambiental.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Lula da Silva se reuniram nesta quarta-feira (2) com o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, no Palácio do Planalto, em Brasília.

DiCaprio está no Brasil para conhecer projetos de pesquisa e preservação do meio ambiente. Antes de Brasília, o ator visitou iniciativas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, e se reuniu com o cacique Raoni Metuktire.

Após o encontro, Janja publicou fotos ao lado do ator.

DiCaprio é conhecido pela atuação em defesa da Amazônia e dos povos originários. Ele já esteve no Brasil em outras ocasiões, incluindo uma visita ao Parque Indígena do Xingu e à Amazônia, em 2004, e a presença na abertura da Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro.