Um bebê de um ano foi submetido a tortura física e psicológica durante pelo menos quatro meses em São João da Boa Vista (SP), segundo a Polícia Civil. A mãe, de 20 anos, e o padrasto, de 33, foram presos preventivamente na segunda-feira (31) por suspeita de tortura e tentativa de homicídio.
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De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, a criança era agredida com colher de pau, ficava isolada e tinha o rosto submerso em água quente. A polícia também relata privação de sono, caminhadas forçadas durante a madrugada, administração de Diazepam sem prescrição e episódios de enforcamento e sufocamento com toalha.
As agressões eram discutidas pelo casal em mensagens. Segundo o delegado, o padrasto orientava a mãe sobre como agir e os dois aumentavam o volume da televisão ou do rádio para evitar que vizinhos ouvissem o choro.
O episódio mais grave data de 19 de junho. O menino sofreu traumatismo craniano grave, hematoma subdural e extensas hemorragias retinianas. Ele foi levado ao atendimento médico com nível de consciência extremamente reduzido e teve parada cardiorrespiratória. Após um mês internado, recebeu alta e passou a ficar sob os cuidados do pai biológico.
Segundo a polícia, exames médicos apontaram quadro compatível com trauma craniano abusivo, afastando tecnicamente a hipótese de acidente doméstico. A investigação também identificou indícios de tentativa de ocultação de vestígios e combinação de versões.
Durante as buscas realizadas na casa dos suspeitos, foram apreendidos medicamentos controlados, colher de madeira, máquina de choque, arma falsa, algema, celulares e uma bacia plástica. A polícia ainda investiga a participação de cada suspeito e a relação dos objetos com os fatos.
A defesa informou à EPTV que não teve acesso aos laudos que fundamentaram as prisões e que pretende demonstrar a realidade dos acontecimentos no processo.
Com informações do g1 São Carlos e Araraquara e EPTV.