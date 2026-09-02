Um bebê de um ano foi submetido a tortura física e psicológica durante pelo menos quatro meses em São João da Boa Vista (SP), segundo a Polícia Civil. A mãe, de 20 anos, e o padrasto, de 33, foram presos preventivamente na segunda-feira (31) por suspeita de tortura e tentativa de homicídio.

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De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, a criança era agredida com colher de pau, ficava isolada e tinha o rosto submerso em água quente. A polícia também relata privação de sono, caminhadas forçadas durante a madrugada, administração de Diazepam sem prescrição e episódios de enforcamento e sufocamento com toalha.