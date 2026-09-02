O presidente Lula (PT) tem 37% das intenções de voto no primeiro turno das eleições 2026, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 30%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2).

Trata-se do primeiro levantamento nacional feito pelo instituto após o início oficial da campanha eleitoral. O cenário é de praticamente estabilidade em relação à rodada anterior, divulgada no dia 14 de agosto, quando o petista (38%) estava à frente do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (31%).

O escritor Augusto Cury (Avante) marca 10%, subindo 8 pontos percentuais desde o último levantamento. O candidato chamou atenção na segunda-feira (31), após subir nove pontos percentuais —de 2% para 11%—na pesquisa BTG/Nexus, aparecendo atrás apenas de Lula e Flávio.