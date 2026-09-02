O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na noite dessa terça-feira (1º), aos 83 anos, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu filho, Pedro Gracindo. Segundo a família, ele morreu de causas naturais.

Com mais de 50 anos de carreira no teatro, rádio e cinema, Gracindo Jr. integrou o primeiro elenco da TV Globo e participou da inauguração da emissora, em 1965.

Filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995), Epaminondas Xavier Gracindo nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1943. Aos 15 anos, começou a trabalhar na Rádio Nacional como ator, redator e disc-jóquei. Em 1961, estreou no teatro com a peça “A Escada”, de Oswald de Andrade.