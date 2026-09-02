O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na noite dessa terça-feira (1º), aos 83 anos, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu filho, Pedro Gracindo. Segundo a família, ele morreu de causas naturais.
Com mais de 50 anos de carreira no teatro, rádio e cinema, Gracindo Jr. integrou o primeiro elenco da TV Globo e participou da inauguração da emissora, em 1965.
Filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995), Epaminondas Xavier Gracindo nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1943. Aos 15 anos, começou a trabalhar na Rádio Nacional como ator, redator e disc-jóquei. Em 1961, estreou no teatro com a peça “A Escada”, de Oswald de Andrade.
Na Globo, participou de novelas como “Rosinha do Sobrado”, “Padre Tião”, “A Rainha Louca”, “A Próxima Atração”, “Supermanoela” e “Os Ossos do Barão”. Também atuou em “O Bem Amado” e “O Casarão”, produções em que contracenou com o pai.
Entre outros trabalhos na televisão, esteve em “Mandala”, “O Salvador da Pátria”, “Rainha da Sucata”, “Deus nos Acuda”, “Explode Coração”, “Anjo de Mim”, “Esplendor” e “Celebridade”.
Como diretor, comandou produções como a novela “Marron-Glacé” e o programa “Os Trapalhões”. Também participou da criação e apresentação dos primeiros videoclipes de artistas brasileiros exibidos pelo “Fantástico”.
Gracindo Jr. deixa cinco filhos, sete netos e a esposa, Daisy Poli, com quem era casado havia mais de 50 anos. O velório será aberto ao público nesta quinta-feira (3), a partir das 12h10, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio. A cremação está prevista para as 14h10.
Com informações da TV Globo.