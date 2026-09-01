Atlético-MG aproveita expulsão, vira com Fred e elimina Cruzeiro
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O Atlético-MG aproveitou a expulsão de Villalba, pressionou na reta final e virou sobre o Cruzeiro de maneira heroica por 2 a 1, na Arena MRV, para garantir sua vaga na semifinal da Copa do Brasil depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida.
Victor Hugo e Fred - com um golaço - garantiram a virada para o Galo depois que Kaio Jorge abriu o placar. A reação do Atlético veio no fim, principalmente após o segundo cartão amarelo para Villalba, que acertou com o braço no rosto de Cuello no segundo tempo.
Com a classificação para a semifinal, o Galo espera o vencedor de Grêmio x Internacional. Na ida, as equipes gaúchas ficaram no empate no Beira-Rio e decidirão a vaga na quinta-feira (3), na Arena do Grêmio.
Já o Cruzeiro terá apenas a disputa do Brasileirão até o final do ano. No torneio de pontos corridos, o time de Artur Jorge está em 6º lugar, com 39 pontos.
Esta foi a quarta vez que os rivais se encontraram na Copa do Brasil. Na final de 2014, o Galo venceu as duas partidas e saiu campeão com 3 a 0 no placar agregado. Em outros dois duelos pelas quartas de final, nas edições de 2019 e 2025, a Raposa levou a melhor.
Com a vaga na semifinal definida, os rivais voltam as atenções para o Brasileiro, onde jogarão pela 26ª rodada. No sábado (5), o Atlético enfrenta o São Paulo, enquanto o Cruzeiro joga contra o Athletico um dia depois.
Como foi o jogo
O Atlético iniciou a partida impulsionado pela pulsante Arena MRV e teve grandes chances antes dos 10 minutos. Primeiro, Cassierra ganhou pelo alto e, de cabeça, beliscou a trave de Otávio. Em seguida, Jonathan Jesus afastou mal, e a bola sobrou para Bernard, mas Otávio se agigantou e evitou o gol. Por fim, Cassierra desceu pela direita do ataque e mandou pela linha de fundo.
Depois de sofrer choque de cabeça e ter que deixar o jogo de ida, Ruan Tressoldi sofreu novo contato com Kaio Jorge e teve que sair de campo mais uma vez. Aos 13 minutos, o zagueiro do Galo dividiu com o atacante do Cruzeiro, mas sentiu dores na posterior da coxa esquerda, não aguentou e saiu de maca — o jovem Vitão entrou em seu lugar, assim como na ida.
Após a pressão inicial do Atlético, o Cruzeiro respondeu, teve boas chances com Matheus Pereira e Arroyo, e abriu o placar com pênalti de Kaio Jorge. O Galo errou na saída de bola, e Arroyo deu de cavadinha para KJ, que foi atropelado por Vitão dentro da área. O próprio centroavante do Cabuloso foi para a batida e mandou um foguete no ângulo de Everton, aos 30 minutos.
Com os visitantes na frente, o jogo deu uma esfriada, mas o Atlético teve duas ótimas oportunidades já nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança cobrado por Bernard, Cassierra acertou cabeçada e ia superar Otávio, mas Kaio Jorge apareceu em cima da linha e tirou, marcando outro "gol" para o Cruzeiro. Em seguida, o próprio recebeu da linha de fundo e, de frente para o gol, furou de maneira vergonhosa.
A etapa final começou com o Atlético novamente pressionando e dando sustos, como em cruzamentos que passaram perto e um chute de Cuello para fora. O Cruzeiro respondeu mais uma vez com Kaio Jorge, que tentou cruzar e viu a bola pegar na trave. Em seguida, Wesley passou por Vitão e parou em Everson.
O Galo tomou as ações do jogo de vez quando Villalba acertou o rosto de Cuello, levou o segundo amarelo e deixou o Cruzeiro com 10 em campo. Em superioridade numérica, o time da casa povoou o campo de ataque e teve ótimas chances com Fred — que parou em Otávio — e Lodi — que mandou uma bomba para fora. Pouco depois, Scarpa arriscou de longe e mandou no meio do gol.
A pressão do Atlético finalmente deu frutos aos 32 minutos. Fred achou passe preciso e deixou com Victor Hugo na marca do pênalti — o meia dominou entre quatro marcadores e virou batendo para superar Otávio: 1 a 1. O Galo seguiu martelando e quase conseguiua virada com Minda, que exigiu ótima defesa de Otávio, e Vitor Hugo, que cabeceou para fora.
E a virada, que estava cada vez mais iminete, veio com belo gol de Fred. Depois de Victor Hugo carimbar a trave de Otávio, o Galo trabalhou a bola e, após cruzamento de Cuello, Victor Hugo fez pivô e rolou para o camisa 7, que acertou um chute perfeito da entrada da área — a bola ainda pegou na trave antes de entrar, aos 42 minutos.
ATLÉTICO-MG
Everson; Natanael (Gustavo Scarpa), Ruan Tressoldi (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Minda) e Kevin Castaño; Bernard (Victor Hugo), Fred e Cuello; Cassierra (Reinier). T.: Eduardo Domínguez.
CRUZEIRO
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Gabriel Rojas); Wesley (Kaique Kenji), Arroyo e Kaio Jorge (Neyser Villarreal). T.: Artur Jorge.
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Gols: Victor Hugo (32'/2ºT) e Fred (42'/2ºT) (CAM); Kaio Jorge (30'/1ºT) (CRU)
Cartões amarelos: Natanael (CAM); Otávio, Fabrício Bruno, Villalba, Lucas Romero e Arroyo (CRU)
Cartão vermelho: Villalba (CRU)