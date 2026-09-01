A capital paulista tem dois novos casos de sarampo. Os pacientes são uma criança menor de um ano e uma mulher na faixa dos 40 anos. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.

Apesar de terem sido confirmados nesta terça-feira (1º), os registros estão relacionados a duas cadeias de transmissão, de julho e agosto.

Dos 28 casos de sarampo no estado em 2026, 25 ocorreram no município de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo, no ABC, e um em Guarulhos, na região metropolitana. Dos pacientes, 20 não estavam imunizados contra a doença ou apresentavam esquema vacinal incompleto.