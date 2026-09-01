SP confirma dois novos casos de sarampo e total chega a 28
| Tempo de leitura: 3 min
A capital paulista tem dois novos casos de sarampo. Os pacientes são uma criança menor de um ano e uma mulher na faixa dos 40 anos. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.
Apesar de terem sido confirmados nesta terça-feira (1º), os registros estão relacionados a duas cadeias de transmissão, de julho e agosto.
Dos 28 casos de sarampo no estado em 2026, 25 ocorreram no município de São Paulo, dois em São Bernardo do Campo, no ABC, e um em Guarulhos, na região metropolitana. Dos pacientes, 20 não estavam imunizados contra a doença ou apresentavam esquema vacinal incompleto.
Durante todo o ano passado foram registrados dois casos em território paulista.
Ao todo, quatro cadeias de transmissão de sarampo foram identificadas no estado de São Paulo em 2026. A primeira, registrada entre março e abril e associada a dois casos importados confirmados, foi encerrada após 12 semanas.
As detectadas em junho, julho e agosto permanecem sob acompanhamento dos grupos de vigilância epidemiológica do estado e dos municípios em questão.
As equipes investigam os casos, identificam e monitoram quem teve contato com os pacientes. Diante de suspeitas ou confirmações, os profissionais de saúde avaliam a necessidade de vacinação e de outras medidas para interromper a circulação do vírus.
O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida pelo ar, especialmente em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele, que geralmente surgem entre 7 e 14 dias após a exposição.
A transmissão acontece de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, mais de 2,5 milhões de doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) foram aplicadas em agosto. Destas, 2,4 milhões nas cidades que ampliaram a estratégia de imunização para o público de 6 meses a 59 anos —2 milhões na capital, 230,1 mil em Guarulhos e 169,5 mil em São Bernardo do Campo.
Esta terça-feira foi o último dia da Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, bem como da intensificação contra o sarampo nos três municípios.
Mesmo com o encerramento das campanhas, as vacinas continuam disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de acordo com o calendário de rotina.
A recomendação da dose zero da tríplice viral a crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que moram em São Paulo, São Bernardo e Guarulhos permanece.
*
QUEM DEVE SE VACINAR CONTRA O SARAMPO
- Em São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos
Dose zero: crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias.
- Rotina - todos os municípios brasileiros
O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde prevê duas doses: a primeira aos 12 meses, com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral (que inclui varicela).
Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade.