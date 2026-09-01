Depois de ficar de fora do US Open devido a dores no abdômen, João Fonseca tem data para voltar às quadras e está confirmado no ATP 500 de Tóquio, torneio que disputará pela primeira vez na carreira.

A competição no Japão começa em 30 de setembro e reúne nomes fortes do circuito. Fonseca aparece na lista de inscritos como o 26º do ranking mundial e chega ao evento como o 13º mais bem ranqueado entre os participantes.

Carlos Alcaraz é o principal nome confirmado e volta ao Japão para tentar repetir a campanha da última edição. Atual número três do mundo, o espanhol está inscrito para buscar novo título em Tóquio.