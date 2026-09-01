Fonseca vai disputar ATP 500 de Tóquio e fará estreia no torneio
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Depois de ficar de fora do US Open devido a dores no abdômen, João Fonseca tem data para voltar às quadras e está confirmado no ATP 500 de Tóquio, torneio que disputará pela primeira vez na carreira.
A competição no Japão começa em 30 de setembro e reúne nomes fortes do circuito. Fonseca aparece na lista de inscritos como o 26º do ranking mundial e chega ao evento como o 13º mais bem ranqueado entre os participantes.
Carlos Alcaraz é o principal nome confirmado e volta ao Japão para tentar repetir a campanha da última edição. Atual número três do mundo, o espanhol está inscrito para buscar novo título em Tóquio.
Outros dois jogadores do top dez também estão na chave: Ben Shelton e Taylor Fritz. Shelton é o número nove do ranking, enquanto Fritz aparece em décimo.
Reta final de 2026
As dores no abdômen que tiraram Fonseca do US Open já o tinham tirado do Masters 1000 de Cincinnati. Na ocasião, o brasileiro teve que desistir da competição depois de passar para a segunda fase.
Com o incômodo, o tenista perdeu o último Grand Slam da temporada. A disputa da competição já teve início, e a final está marcada para dia 13 de setembro.
Focado para os últimos meses de 2026, Fonseca tem em mira mais dois Masters 1000 até o final do ano: em Shanghai e em Paris. O brasileiro também foi convocado para os duelos de duplas da Copa Davis contra a Suíça, que acontecerão nos dias 18 e 19 de setembro.