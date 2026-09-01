Conmebol multa Rosario Central por racismo contra Hugo Souza
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A Conmebol multou o Rosario Central em US$ 100 mil (R$ 515 mil) por ofensas racistas de torcedores argentinos contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado na Argentina.
Na ocasião, o goleiro do Corinthians relatou ter ouvido expressões como "macaco", "mono" (macaco, em espanhol) e "negro de merda". Segundo o jogador, os insultos ocorreram em diferentes momentos do confronto. Após a partida, Hugo lamentou mais um caso de ofensas racistas em jogos na Argentina.
"Infelizmente, todas as vezes que a gente vem jogar aqui é assim. Parece comum. O jogo todo: 'macaco', 'mono', 'negro de merda'. É algo que acontece frequentemente aqui", disse Hugo Souza, à ESPN, após Rosario 0 x 0 Corinthians.
O goleiro do Timão também relatou as ofensas para o árbitro da partida, que ativou o protocolo antirracismo. O jogo, no entanto, não foi interrompido.
Além da multa, o Rosario Central também terá de adotar medidas educativas em seu próximo jogo como mandante em uma competição da Conmebol. O clube exibirá em campo o cartaz com a frase "Respeito é essencial" antes da partida e mostrará a mensagem no telão a partir do segundo tempo.
A medida só poderá ser cumprida caso o Rosario se classifique para alguma competição sul-americana na próxima temporada, já que o Corinthians venceu o jogo da volta na Neo Química Arena e avançou para as quartas de final da Libertadores.
O time argentino ainda fará uma campanha nas redes sociais nos três dias anteriores ao próximo jogo em casa. A ação também usará a frase "Respeito é essencial".
Outras multas aplicadas
A Conmebol também multou o Rosario e seu técnico, Jorge Almirón, pelo atraso no protocolo de início da partida. O treinador recebeu multa de US$ 50 mil (R$ 257 mil), e o clube, de US$ 32 mil (R$ 165 mil).
O Rosario Central também foi multado pelo uso de sinalizadores na partida e pelo lançamento de objetos no campo. As penalidades foram de US$ 8 mil (R$ 41 mil) e US$ 5 mil (R$ 25 mil), respectivamente.