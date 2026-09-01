A Conmebol multou o Rosario Central em US$ 100 mil (R$ 515 mil) por ofensas racistas de torcedores argentinos contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado na Argentina.

Na ocasião, o goleiro do Corinthians relatou ter ouvido expressões como "macaco", "mono" (macaco, em espanhol) e "negro de merda". Segundo o jogador, os insultos ocorreram em diferentes momentos do confronto. Após a partida, Hugo lamentou mais um caso de ofensas racistas em jogos na Argentina.

"Infelizmente, todas as vezes que a gente vem jogar aqui é assim. Parece comum. O jogo todo: 'macaco', 'mono', 'negro de merda'. É algo que acontece frequentemente aqui", disse Hugo Souza, à ESPN, após Rosario 0 x 0 Corinthians.