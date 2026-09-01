Desesperados conseguem bons resultados, mas quase nada muda no Z4
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A 25ª rodada do Brasileirão foi de muitos pontos para os times que lutam contra a queda, mas teve apenas uma mudança efetiva no Z4.
São Paulo, Santos, Grêmio e Vasco venceram seus jogos. Dos quatro, apenas o Cruzmaltino não viu sua situação mudar muito. A equipe foi aos 25 pontos, saiu da penúltima colocação, mas parou no 17° lugar, ainda dentro do Z4. Os outros três aumentaram a diferença para a zona da degola.
A única mudança no Z4 em relação à última rodada foi a saída do Mirassol e a entrada do Internacional. O time do interior paulista empatou com o Palmeiras e somou um ponto, o que foi suficiente para passar o Colorado, que perdeu para o Bahia. Chapecoense, Remo e Vasco completam a zona do rebaixamento.
O Vitória, que estava mais longe do Z4, viu a zona da degola ficar mais próxima. O time foi derrotado pelo Atlético-MG e, com a vitória do Vasco, a diferença para o Z4 caiu de cinco para quatro pontos.
Remo e Chapecoense agonizam ainda mais. Ambos foram derrotados na rodada e se mantiveram como penúltimo e último colocado, respectivamente.
Resultados dos ameaçados
- Atlético-MG 2 x 1 Vitória
- São Paulo 2 x 1 Bragantino
- Vasco 3 x 1 Cruzeiro
- Corinthians 0 x 1 Santos
- Mirassol 1 x 1 Palmeiras
- Grêmio 3 x 1 Chapecoense
- Bahia 3 x 2 Internacional
- Remo 2 x 3 Coritiba
Tabela dos ameaçados
Antes da 25ª rodada
12° - Vitória - 29 pontos
13° - São Paulo - 27 pontos
14° - Santos - 26 pontos
15° - Grêmio - 25 pontos
16° - Internacional - 25 pontos
17° - Mirassol - 24 pontos
18° - Remo - 23 pontos
19° - Vasco - 22 pontos
20° - Chapecoense - 14 pontos
Após a 25ª rodada
11° - São Paulo - 30 pontos
12° - Botafogo - 30 pontos
13° - Vitória - 29 pontos
14° - Santos - 29 pontos
15° - Grêmio - 28 pontos
16° - Mirassol - 25 pontos
17° - Vasco - 25 pontos
18° - Internacional - 25 pontos
19° - Remo - 23 pontos
20° - Chapecoense - 14 pontos
Chances de rebaixamento (UFMG)
- Chapecoense: 99%
- Remo: 74,5%
- Internacional: 59,2%
- Vasco: 48,3%
- Mirassol: 42,1%
- Grêmio: 22,6%
- Vitória: 16,9%
- Santos: 16,3%
- São Paulo: 8,1%
- Botafogo: 7,4%
- Corinthians: 4,8%