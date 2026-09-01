A 25ª rodada do Brasileirão foi de muitos pontos para os times que lutam contra a queda, mas teve apenas uma mudança efetiva no Z4.

São Paulo, Santos, Grêmio e Vasco venceram seus jogos. Dos quatro, apenas o Cruzmaltino não viu sua situação mudar muito. A equipe foi aos 25 pontos, saiu da penúltima colocação, mas parou no 17° lugar, ainda dentro do Z4. Os outros três aumentaram a diferença para a zona da degola.

A única mudança no Z4 em relação à última rodada foi a saída do Mirassol e a entrada do Internacional. O time do interior paulista empatou com o Palmeiras e somou um ponto, o que foi suficiente para passar o Colorado, que perdeu para o Bahia. Chapecoense, Remo e Vasco completam a zona do rebaixamento.