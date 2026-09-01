Flamengo anuncia a contratação do atacante Anthony Valencia
| Tempo de leitura: 1 min
O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (1º), a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia. O jogador chega com contrato até 2031.
"Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo", disse Anthony Valencia.
O que aconteceu
Valencia vai usar a camisa 14. Ele tem 23 anos.
O atacante foi revelado pelo Independiente del Valle. Após se profissionalizar, foi contratado pelo Royal Antwerp, em 2022.
Valencia é o primeiro reforço anunciado nesta janela de transferências. O Flamengo também está perto de divulgar acerto com Joaquín Freitas.
Valencia e Freitas estavam na mira antes da pausa para a Copa do Mundo. A oportunidade de ter Almada e, depois, Luiz Henrique, porém, mudou o foco do diretor de futebol José Boto. Com as negociações frustradas e o fim da janela se aproximando, ele foi atrás de nomes menos badalados.