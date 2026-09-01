O ex-banqueiro Daniel Vorcaro fez um repasse adicional de US$ 1,6 milhão (R$ 8,5 milhões na cotação da época) ao fundo responsável por administrar os recursos para o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL), segundo reportagem da revista Piauí publicada nesta terça-feira (1º) com base em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

O longa-metragem está no centro do desgaste da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, após a revelação de áudios em que ele pede R$ 61 milhões ao então dono do Banco Master para finalizar a obra.

O repasse, de acordo com a reportagem, foi feito ao Havengate Development Fund em 16 de setembro de 2025, quando já eram conhecidas as suspeitas sobre o Master —menos de duas semanas antes, o Banco Central havia negado a venda da instituição financeira para o BRB.