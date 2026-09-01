O ex-ministro Fernando Haddad (PT), candidato ao Governo de São Paulo, minimizou, em entrevista nesta segunda (31) no programa Roda Viva, da TV Cultura, a classificação de facções criminosas como terroristas pelos Estados Unidos.

Foi o próprio Haddad que puxou o tema para si, logo no início do programa, ao dizer que o PCC tem interconexões fora do estado, no mundo inclusive: "Por isso que os EUA já estão falando de PCC", afirmou.

Questionado pelo apresentador Ernesto Paglia sobre sua posição a respeito da designação dada pelo país estrangeiro à facção criminosa, Haddad respondeu que "essa é uma questão menor, como você vai chamar, máfia, organização terrorista, facção" e que para ele "o importante é como você vai trabalhar o combate".