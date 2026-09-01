Quartas têm Santos em busca de virada e dois clássicos empatados
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O Santos terá nesta semana a missão mais difícil nos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras no jogo de ida, o time alvinegro precisa dar o troco no rival com uma vitória pela mesma diferença para levar a disputa para os pênaltis.
Para liquidar a classificação no tempo normal nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, a margem teria de ser de quatro gols.
Além da diferença no placar, o desempenho apresentado pelo time alviverde no jogo de ida evidenciou a superioridade técnica do elenco comandado por Abel Ferreira. O resultado poderia ter sido mais elástico se a equipe da Barra Funda não tivesse desperdiçado outras boas chances.
No último fim de semana, porém, o torcedor santista ganhou uma razão para acreditar em uma reação do Santos. Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o time alvinegro superou o Corinthians em Itaquera, por 1 a 0, e venceu seu primeiro clássico na temporada.
Até então, a equipe da Baixada havia disputado sete clássicos com os rivais da capital em 2026, sem obter nenhuma vitória, com quatro empates e três derrotas.
O reencontro com o Palmeiras, no entanto, promete ser o mais difícil deles. Afinal, a equipe da capital terá a tranquilidade de administrar a vantagem construída como mandante.
Pelo menos, desta vez, o Santos espera contar com Neymar diante do alviverde. O camisa 10 não atuou no Allianz Parque porque não gosta de jogar em gramados sintéticos.
Mais clássicos
Há mais equilíbrio fora de São Paulo. Em Minas Gerais, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão.
Em Porto Alegre, será a vez de o Grêmio atuar como mandante diante do Internacional, na quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), também após um empate no primeiro encontro, quando o placar ficou zerado.
No único confronto das quartas de final da Copa do Brasil que não envolve rivais estaduais, o Vasco vai a Salvador nesta quarta-feira (2) defender a vantagem mínima que construiu no jogo de ida, quando venceu o Vitória por 1 a 0. A bola rola no Barradão às 21h30 (de Brasília).