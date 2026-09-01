O Santos terá nesta semana a missão mais difícil nos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras no jogo de ida, o time alvinegro precisa dar o troco no rival com uma vitória pela mesma diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Para liquidar a classificação no tempo normal nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, a margem teria de ser de quatro gols.

Além da diferença no placar, o desempenho apresentado pelo time alviverde no jogo de ida evidenciou a superioridade técnica do elenco comandado por Abel Ferreira. O resultado poderia ter sido mais elástico se a equipe da Barra Funda não tivesse desperdiçado outras boas chances.