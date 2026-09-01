Alcolumbre: nº de pedidos de impeachment do STF não é normal
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou, nesta terça-feira (1º), que não é normal haver 109 pedidos de impeachment contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) em resposta às novas mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, do banco Master.
A oposição bolsonarista do Congresso e o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, voltaram a pressionar pelo impeachment de Moraes. Mas aliados de Alcolumbre consideram que a chance de um processo como esse avançar é zero -até porque o presidente do Senado tem uma relação próxima com o ministro.
Ao deixar o Senado, Alcolumbre afirmou a jornalistas que vem sendo pressionado com pedidos de impeachment há muito tempo.
"A minha percepção é que tem 109 pedidos, isso não é normal. [São] 109 solicitações no Congresso, [a respeito] dos 10 ministros, de pedido de impeachment de ministros do Supremo", disse.
Questionado a respeito da relação entre Moraes e Vorcaro revelada pelas mensagens, Alcolumbre respondeu: "Eu não achei nada, eu não devo achar nada".