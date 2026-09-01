A Justiça de São Paulo condenou na noite desta segunda-feira (31) Leonardo Souza Ceschini pela morte da esposa, a empresária Érica Fernandes Alves Ceschini, 34, em 31 de janeiro de 2021. A decisão, tomada em júri popular, resultou em uma pena de 13 anos e 24 dias de prisão. Uma ordem de prisão foi expedida. Cabe recurso.

Érica foi morta no apartamento em que o casal morava com os filhos, no Parque São Domingos, zona norte da capital. Segundo a investigação, os dois teriam iniciado uma discussão motivada por um jogo de futebol: ela era palmeirense, e ele, corintiano.

Na data do crime, o Palmeiras havia sido bicampeão da Copa Libertadores da América ao derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro.