Os candidatos a presidente Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) pediram nesta terça-feira (1º) o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a revelação de mensagens com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O presidente Lula (PT), por sua vez, não se manifestou sobre o caso.

Os diálogos mostram que o ex-banqueiro perguntou ao magistrado se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal. As informações constam de convesas obtidas pela PF no celular do empresário.