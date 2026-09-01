01 de setembro de 2026
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POLÍTICA

Gonet pede anulação de relatório da PF sobre Moraes e Vorcaro

Por Luísa Martins | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rosinei Coutinho/STF
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão do STF
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão do STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (1º) a anulação do relatório da PF (Polícia Federal) que traz conversas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um interlocutor suspeito de ser o ministro Alexandre de Moraes.

Gonet, que também é citado no relatório, diz que Mendonça "impôs a investigação" do colega. "Ao juiz não cabe acusar, menos ainda ao juiz cabe realizar investigações pré-processuais", disse. Segundo ele, o relator "se valeu da polícia" para exercer "atividades que não lhe foram assinaladas".

"A ordem dada à autoridade policial para investigar pessoas específicas, sem pedido do Ministério Público e sem iniciativa da autoridade policial, é nula, por exceder os limites de competência do magistrado na fase pré-processual".

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