O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (1º) a anulação do relatório da PF (Polícia Federal) que traz conversas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um interlocutor suspeito de ser o ministro Alexandre de Moraes.

Gonet, que também é citado no relatório, diz que Mendonça "impôs a investigação" do colega. "Ao juiz não cabe acusar, menos ainda ao juiz cabe realizar investigações pré-processuais", disse. Segundo ele, o relator "se valeu da polícia" para exercer "atividades que não lhe foram assinaladas".

"A ordem dada à autoridade policial para investigar pessoas específicas, sem pedido do Ministério Público e sem iniciativa da autoridade policial, é nula, por exceder os limites de competência do magistrado na fase pré-processual".