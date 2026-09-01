Diego Costa da Silva Araujo, 27, estudante de história espancado por outros alunos no campus de filosofia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), afirma temer voltar ao local onde foi agredido há uma semana, no último dia 25, e diz que teve a trajetória acadêmica interrompida pelo episódio.

O caso colocou a diretoria da universidade sob tensão. Questionada sobre as consequências do episódio, a UFRJ tem respondido que instaurou uma sindicância para apurar o caso e identificar eventuais responsabilidades. Diz ainda que não vai se antecipar sobre possíveis sanções.

Internamente, tenta criar cartilhas para que servidores possam conter eventuais situações semelhantes. O caso também é investigado pela Polícia Civil.