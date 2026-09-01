Um motorista de 21 anos ultrapassou o sinal fechado e bateu um Porsche Macan que dirigia em uma viatura da Polícia Militar. O acidente ocorreu em um cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e a Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (31).

Dois policiais que estavam dentro da viatura ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. Eles tiverem escoriações leves e foram liberados após atendimento médico, de acordo com a corporação.

O condutor saiu ileso do acidente. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi detido e encaminhado para a delegacia, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Após assinar um termo circunstanciado, foi liberado.