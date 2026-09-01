Motorista de Porsche avança sinal e bate em viatura da PM
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Um motorista de 21 anos ultrapassou o sinal fechado e bateu um Porsche Macan que dirigia em uma viatura da Polícia Militar. O acidente ocorreu em um cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e a Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (31).
Dois policiais que estavam dentro da viatura ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. Eles tiverem escoriações leves e foram liberados após atendimento médico, de acordo com a corporação.
O condutor saiu ileso do acidente. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi detido e encaminhado para a delegacia, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Após assinar um termo circunstanciado, foi liberado.
"O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação no 14º DP [Pinheiros]", informou a pasta.
O condutor não teve a identidade divulgada.