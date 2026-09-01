Estudante de Direito é preso ao se passar por juiz em SP
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Um estudante de Direito foi preso em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após se apresentar como juiz criminal durante uma abordagem da Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (31).
Selmo dos Santos Pereira, 53, também era procurado pela Justiça por uma condenação por estelionato, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
A Folha de S.Paulo ligou e enviou mensagens ao advogado que representa Selmo, Miguel Katz Zagury Fragelli, nesta terça-feira (1º), mas ele não se manifestou até a publicação.
Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram um veículo que trafegava acima da velocidade permitida na região do Jardim do Mar, às 21h30.
O motorista apresentou um documento com sinais de adulteração, com nome de Jarbas Luiz dos Santos. Além disso, disse aos agentes que era professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e juiz da 3ª Vara Criminal de Santo André, de acordo com o registro policial.
Desconfiados, os PMs questionaram uma mulher que passava pelo local sobre a identidade do homem abordado. Ela disse que se tratava de um estudante de direito da instituição.
Diante das informações contraditórias, os policiais o levaram ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Após consulta dos registros, uma equipe foi até a residência indicada como sendo do então juiz, na cidade de São Caetano do Sul.
O magistrado estava em casa e foi até a delegacia confirmar sua identidade. Ainda conforme o registro policial, o juiz relatou que houve tentativa de aquisição de imóvel utilizando seu nome.
O motorista foi identificado, pela impressão digital, como Selmo dos Santos Pereira.
Nos registros da Justiça havia ordem de prisão contra ele, por condenação por estelionato e crime eleitoral. Conforme informações do processo, ele ainda tinha pena a cumprir em regime fechado.
O suspeito foi preso sob suspeita de uso de documento falso.
O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que Selmo passará por audiência de custódia nesta terça-feira (1º), mas ainda não havia previsão de horário até a publicação deste texto.