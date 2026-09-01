Um estudante de Direito foi preso em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, após se apresentar como juiz criminal durante uma abordagem da Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (31).

Selmo dos Santos Pereira, 53, também era procurado pela Justiça por uma condenação por estelionato, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A Folha de S.Paulo ligou e enviou mensagens ao advogado que representa Selmo, Miguel Katz Zagury Fragelli, nesta terça-feira (1º), mas ele não se manifestou até a publicação.