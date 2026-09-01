O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, afirmou nesta terça-feira (1º) que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deveria renunciar ao seu cargo porque agia como advogado de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Moraes fez edições em um contrato de R$ 131 milhões entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master, antes de o documento ser assinado. As informações constam em análise da Polícia Federal sobre metadados de documento do contrato que estava no celular do ex-banqueiro. A investigação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Folha de S.Paulo.

"Moraes era de fato o advogado do Vorcaro, né? [...] Acho que o Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem a menor condição de ele continuar sendo ministro do Supremo", disse Flávio.