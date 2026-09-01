O mês de setembro será marcado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, que deve influenciar as temperaturas e a distribuição das chuvas em todas as regiões do Brasil. A previsão da Climatempo indica chuva acima da média em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o calor intenso será destaque no centro-norte do país.

Setembro marca a transição entre o período seco do inverno e o período úmido da primavera na maior parte do país. O equinócio, que marca o início da primavera, ocorre em 22 de setembro, às 21h05, pelo horário de Brasília.

El Niño ganha força

O Oceano Pacífico Equatorial continua aquecendo nas regiões central e leste, próximas às costas do Peru e do Equador, indicando o fortalecimento do El Niño. As análises apontam para um evento muito forte, com possibilidade de atingir níveis extremos e registrar aquecimento do Pacífico Equatorial sem precedentes.