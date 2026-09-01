O mês de setembro será marcado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, que deve influenciar as temperaturas e a distribuição das chuvas em todas as regiões do Brasil. A previsão da Climatempo indica chuva acima da média em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o calor intenso será destaque no centro-norte do país.
Setembro marca a transição entre o período seco do inverno e o período úmido da primavera na maior parte do país. O equinócio, que marca o início da primavera, ocorre em 22 de setembro, às 21h05, pelo horário de Brasília.
El Niño ganha força
O Oceano Pacífico Equatorial continua aquecendo nas regiões central e leste, próximas às costas do Peru e do Equador, indicando o fortalecimento do El Niño. As análises apontam para um evento muito forte, com possibilidade de atingir níveis extremos e registrar aquecimento do Pacífico Equatorial sem precedentes.
Mudanças nas temperaturas do Oceano Índico também contribuem para o aquecimento do Pacífico e o fortalecimento do fenômeno. A previsão indica que o El Niño pode atingir seu pico entre meados da primavera e o início do verão de 2026/2027, com intensidade que pode ser a maior registrada desde pelo menos 1950.
No Atlântico Sul, as águas próximas às costas do Sul, Sudeste e leste do Nordeste continuam mais quentes do que o normal. No Sul e no Sudeste, esse cenário favorece a formação de áreas de baixa pressão e de frentes frias, contribuindo para chuvas no interior dessas regiões.
Chuva
A chuva pode surpreender em setembro, inclusive em áreas que normalmente ainda apresentam tempo seco. Nos primeiros dez dias do mês, são esperadas várias pancadas no interior do Sudeste, no Centro-Oeste, Tocantins, sul do Pará e oeste da Bahia.
A Climatempo prevê precipitação acima da média em quase toda a Região Sul, em todo o Sudeste, na maior parte do Centro-Oeste, além do sul e centro-oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins e sudeste do Pará.
Por outro lado, Roraima, grande parte do Amazonas, o norte e centro-oeste do Pará e o norte de Rondônia devem registrar chuva abaixo da média.
A maior frequência de chuva deve contribuir para aumentar a umidade do solo e da vegetação e reduzir o risco de propagação de queimadas. No centro-sul do Rio Grande do Sul, a previsão indica chuva abaixo da média, após os volumes elevados registrados em julho e agosto.
Na Região Sul, os três estados ainda podem ter episódios de chuva intensa, com os maiores acumulados previstos para o Paraná.
Temperatura
O calor acima de 40°C é comum no centro-norte do Brasil durante setembro. Segundo a previsão, episódios de calor intenso registrados em agosto continuam ocorrendo na região.
O excesso de calor deve predominar nos estados do Norte e Nordeste, na maior parte do Centro-Oeste, no centro-norte e oeste de Minas Gerais e no Espírito Santo.
No Sul, em áreas centrais, sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a chuva frequente, a nebulosidade e a passagem de frentes frias devem manter as temperaturas médias próximas ou abaixo do normal.
Mesmo nessas áreas, haverá períodos de calor intenso ao longo do mês. No primeiro fim de semana de setembro, uma queda acentuada de temperatura deve atingir a Região Sul, com possibilidade de geada nos três estados.
Em um setembro considerado normal, episódios de frio intenso ainda podem ocorrer no Sul, inclusive com geadas. Quedas de temperatura também podem atingir o Sudeste e, com menor frequência, o Centro-Oeste e o sudoeste da Região Norte. Ao mesmo tempo, episódios de calor intenso são mais comuns em setembro do que em agosto.