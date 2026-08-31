A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizou na última segunda-feira (24) a primeira defesa póstuma de uma tese de doutorado da instituição. A pesquisadora Carla Vendramin e sua orientadora, a professora Silvia Geraldi, morreram antes da realização da banca.

Intitulado “Compostagem como prática performativa: processos imersivos em dança e permacultura”, o trabalho relaciona dança, práticas corporais e atividades ligadas à natureza, como agrofloresta e cultivo de bambu, com questões ambientais e sustentabilidade.

Vendramin morreu em janeiro de 2024, aos 51 anos, em um incêndio em Porto Alegre. Geraldi morreu em julho de 2025, aos 61 anos, em Campinas, em decorrência de uma doença congênita.