Os jovens de 16 a 24 anos são os que mais fumam cigarros comuns e eletrônicos no Brasil, segundo uma pesquisa do A.C. Camargo Cancer Center.

O grupo etário, que está inserido na geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), tem 19% de sua população formada por fumantes ativos, superando a média total do levantamento (17%) e os mais velhos. Entre pessoas de 25 a 40 anos e de 41 a 59 anos, as taxas são de 15% e 17%, respectivamente.

A pesquisa do A.C. Camargo entrevistou 2.015 pessoas em todo o país, entre os dias 25 e 30 de junho, e foi realizada pela empresa Nexus. A confiabilidade é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais.